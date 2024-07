Tonje Brenna vil på Stortinget

– Jeg vil sitte på Stortinget for Akershus Arbeiderparti og har gitt nominasjonskomiteen beskjed om at jeg ønsker å stå på stortingslisten, sier Brenna til TV 2.

Ved forrige stortingsvalg var det Anniken Huitfeldt som hadde førsteplassen på Akershus-listen, mens Brenna sto på niende plass. Hun er i dag fjerde vara på Stortinget, og har også vært nestleder i Arbeiderpartiet siden i fjor.

I mars utnevnte regjeringen der Brenna er med Huitfeldt til Norges ambassadør i USA.

– Anniken har vært en veldig markant skikkelse i Arbeiderpartiet i hele den tiden jeg har vært med. Hun har vært viktig for unge folk og for kvinner, så hun har vært viktig for meg. Men det er helt uavhengig av den situasjonen at jeg vil sitte på Stortinget, sier Brenna.

– Har ingen annen plan

– Jeg har lyst til å drive med politikk, så lenge jeg får muligheten til det og synes det er gøy. Jeg har ingen annen plan.

I en epost til NTB forteller Brenna mer om det hun ønsker.

– Jeg har jobbet mange år med lokal og regionalpolitikk, og sittet i regjering siden 2021. Det er hardt og meningsfylt arbeid, og utrolig gøy. Så lenge Arbeiderpartiet og velgerne mener jeg har noe å bidra med, vil jeg jobbe med politikk, sier hun.

Brenna bor på Jessheim i Ullensaker kommune, dit hun flyttet fra Holmlia i Oslo da hun var 12 år.

Statsråd fra oktober 2021

Brenna ble utnevnt til kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering 14. oktober 2021, da hun var fylkesrådsleder i Viken. I oktober 2023 ble hun statsråd for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Vi lever i ei tid der mange kjenner på at morgendagen ikke nødvendigvis bare ser lys ut. Med krig i Europa, klimaendringer og høye priser på ting vi trenger, tror jeg folk har behov for å både tro på politikk og at politikerne kan løse de utfordringene folk står ovenfor, sier Brenna.

(NTB)