WSJ: – Julian Assange er ingen helt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Julian Assange får sin frihet etter et forlik med amerikanske myndigheter. Men Assange er ingen helt, og han er heller ingen journalist eller varsler. Han har offentliggjort gradert informasjon som setter livet til USAs allierte i fare. Ingen ansvarlige aktører gjør dette.

Financial Times

I flere år har Kina krevd herredømme over Sør-Kina-havet. Det kravet utfordrer både nabolandenes sikkerhet, internasjonal handel og internasjonal lov. USA gjør helt rett i å støtte Filippinene, som demmer opp for den kinesiske ekspansjonen.

Die Welt

I Nederland er en ny koalisjonsregjering i ferd med å ta form ved at tre partier går sammen med Geert Wilders, den omstridte valgvinneren. Dette er et foreløpig punktum for den nederlandske revolten, som startet med fremgangen og attentatet på politikeren Pim Fortuyn.

Dagens Industri

For Sverige som industrinasjon er det av stor betydning at Northvolt overvinner sine utfordringer. Men for at selskapet skal lykkes , kreves det ikke mer statlige penger. Det kreves at de kan stå på egne ben, og nå er tiden inne for å bevise det.