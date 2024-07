Fellesforbundet varsler søksmål mot Wolt

Sykkelbud i Wolt Espen Utne Landgraff vil gå til sak for å sikre budene i firmaet fast ansettelse. LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, har nå sendt varsel på vegne av Landgraff og tre andre Wolt-bud, skriver NRK.

– Jeg synes det er uakseptabelt at folk baserer sin forretningsmodell på å bryte norsk lov. De skyver all kostnad og risiko over på budene, som blir stående igjen uten rettigheter, sier han.

Wolt avviser at loven brytes og forsvarer forretningsmodellen, som blant annet baserer seg på at budene regnes som selvstendige oppdragstakere og ikke arbeidstakere.

– Vi har sett på både den gamle og den nye arbeidsmiljøloven, snakket med våre rådgivere og sett på hvordan dette fungerer både i Sverige, Finland og Danmark. Vi er ganske sikre på at vi er godt innenfor det som er norsk lov, sier kommunikasjonssjef Christian Kamhaug i Wolt Norge.

Wolt har bedt om utsatt frist til å savre på varselet om søksmål.

For fem år siden gikk Landgraff i front mot sin tidligere arbeidsgiver, Foodora, for å sikre budene tariffavtale. Han var sentral under streiken som i 2019 endte med tariffavtale for de ansatte i budfirmaet.

Han mener det er en veldig dårlig løsning for budene i Wolt at de betraktes som selvstendige oppdragstakere og ikke som arbeidstakere.

(NTB)