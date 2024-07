Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trumps kjernevelgere er med ham i tykt og tynt, men disse velgerne er ikke i spill. Grunnen til at Trump tapte i 2020 er at mange uavhengige velgere og republikanere i forstedene sier nei til fire nye år med vedvarende drama og politiske splittelser.

Financial Times

Storbritannias vinindustri kan takke klimaendringene. Vingårder spirer opp i Sussex og øvrige grevskap sør i England, ja, til og med så langt nord som Yorkshire og Skottland. Men her er alle gevinster et spill med negativ sum. For hver nye vingård i Storbritannia, må andre i Chile legge ned.

Die Welt

Kommende tirsdag er Ursula von der Leyen nesten sikret nominasjonen som president for Europakommisjonen. I stedet for å søke støtte fra det politiske sentrum bør hun vende seg mot høyre, til Italias Giorgia Meloni og hennes forbundsfeller.

Dagens Industri

I stedet for å drive med maktposisjonering, burde det tyske industriforbundet innse at Traton har det best hvis de skarpeste lederne styrer, uansett hvor de kommer fra. Da vil nye jobber skapes, både i Tyskland og Sverige.