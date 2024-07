Departementsbygg i København står i brann

Departementet ligger på Christianshavn i den danske hovedstaden.

Flere danske medier, blant annet dansk TV 2 og Ekstra Bladet har bilder fra stedet, som viser store mengder sort røyk stige opp fra bygget. Bildene viser også åpne flammer.

Bygget og de omkringliggende byggene er i ferd med å bli evakuert, opplyser København-politiet på X.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har selv publisert to bilder tatt utenfor bygget og skriver i innlegget på X at alle ansatte står samlet på plenen utenfor bygget, og at man er i gang med å telle over alle ansatte.

(NTB)