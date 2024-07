WSJ: – Joe Biden takler ikke fire nye år

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Debatten mellom presidentkandidatene Joe Biden og Donald Trump var pinlig – for hele USA. Bidens stotrende og haltende innsats viser at han ikke takler fire nye år som president. For landets beste bør demokratene innse at partiet trenger en annen presidentkandidat. Men da må demokratiske politikere bryte sin omertà og oppfordre presidenten til å tre til side.

Financial Times

Ingen bør undervurdere det lille mirakelet som nylig skjedde i Sør-Afrika. Partiet og frigjøringsbevegelsen ANC ble ydmyket i et fritt og rettferdig valg. Men partiet godtok resultatet og gikk inn i en koalisjonsregjering med tidligere opposisjonspartier. Det har fått børsene og valutaen til å stige.

Die Welt

Moskva beskylder Ukraina for å ha drept sivile i et luftangrep på Krimhalvøya, og samtidig beskylder landet USA for å være medskyldig. Men den som ser nærmere på fakta, kommer til en helt annen konklusjon. Disse ofrene må på Moskvas konto.

Dagens Industri

Partiledernes taler på Almedalsveckan viser to viktige trekk: Sverigedemokraternas utvikler seg kontinuerlig i en moderat og borgerlig retning. Det andre er Socialdemokraterna, som legger seg stadig lengre mot venstre.