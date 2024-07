Svensk luksusmegler fengselsdømt for storstilt bedrageri

Megleren i 40-årene gjorde kometkarriere, men framgangen dekket over for grove lovbrudd og koblinger til gjengkriminalitet, ifølge påtalemyndigheten.

Han er kjent skyldig i grovt bedrageri, skattesnusk, tre tilfeller av hvitvasking og sju grove brudd på regnskapsloven, opplyser Stockholms tingsrett.

Megleren nektet straffskyld under rettssaken, og hans advokat sier til TT at han finner det bemerkelsesverdig at klienten er dømt for hvitvasking.

Også mannens samarbeidspartner dømmes til fire år og seks måneders fengsel for samme lovbrudd. I tillegg er to kvinner dømt i saken. En av dem fikk to års fengsel, mens den andre fikk betinget dom og dagbøter.