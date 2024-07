FT: – Akutt krise for Demokratene

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

USAs høyesterett har stanset et opioidforlik som ville ha skjermet Sackler-familien fra søksmål. Progressive som anklager konservative dommere for å ta parti med de rike og mektige, leser tydeligvis ikke dommernes nyanserte og heterodokse tekster.

Financial Times

TV-debatten mellom Joe Biden og Donald Trump var et trist skue, både for USA og for resten av verden. For Demokratene er dette blitt en akutt krise. I praksis er det nå kun Biden selv som kan beslutte å tre til side.

Die Welt

I kjølvannet av fotball-EM blir en ny, tysk OL-søknad diskutert. Men hvis den skal godkjennes, må organisatorene lære av kritikken fra EM. Gelsenkirchen burde nok ha sluppet å være EM-by. Det er ikke bra for imaget å bli stemplet som et høl av gjestene.

The Economist

Selv om Joe Biden skulle klare å vinne i november, er det all grunn til å tvile på hans evne til å styre i fire år. Derfor bør han gi plass til en alternativ kandidat. Mekanismene er til stede for partier som vil bytte kandidat.