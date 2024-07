NHO venter økning i sommerhandelen

NHO Service og Handel forventer at nordmenn og turister vil legge igjen 92 milliarder kroner i norske butikker i løpet av sommermånedene juli og august. Det vil være en økning på 3 prosent fra i fjor, da sommerhandelen økte med 4,4 prosent, skriver NHO i en pressemelding.

Ifølge NHO vil årets vekst være drevet av at flere nordmenn velger norgesferie grunnet svak krone og fortsatt redusert kjøpekraft. Den svake kronekursen gjør samtidig Norge til et attraktivt reisemål for utenlandske turister.

– Samtidig vil antallet solgte varer være tilnærmet uforandret, altså at nordmenn og utenlandske turister vil handle omtrent like mange varer i norske butikker som i fjor. Økningen i omsetning på 3 prosent skyldes med andre ord inflasjonen, sier bransjedirektør i NHO Service og Handel Linda Vist.

Sommerhandelen er viktigst i Agder, og fylket er det eneste i Norge der sommerhandelen står for en større andel av årets handel enn julehandelen. De andre fylkene der sommerhandelen står for en stor andel av årets omsetning er Vestfold og Telemark, Nordland og Innlandet.

(NTB)