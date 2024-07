Medier: USAs militære hever beredskapsnivå for baser i Europa

USAs Europa-kommando USEUCOM har ikke bekreftet opplysningene, som blant annet er omtalt av CNN og ABC News.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier imidlertid at en kombinasjon av flere ulike faktorer har ført til at Europa-kommandoen har valgt å skjerpe beredskapen i sommermånedene.

Beredskapsnivået «Charlie» innebærer at etterretning har plukket opp informasjon om at et terrorangrep eller en terrorhandling rettet mot fasilitetene er sannsynlig.

Det høyeste nivået, som er «Delta», betyr at et terrorangrep har skjedd eller er nær forestående.

Ingen spesifikke trusler nevnes, men flere europeiske land har skjerpet beredskapen siden væpnede menn drepte 150 mennesker i en konserthall utenfor Moskva i mars. Den afghanske grenen av IS (ISIS-K) tok på seg ansvaret for terrorangrepet.

(NTB)