Regjeringen gir 40 millioner kroner til rassikring av Trollstigen

– Vi velger derfor å hjelpe fylkeskommunene i gang med penger til strakstiltak for sikring av Trollstigen for å sikre oppstart så snart som mulig. Deretter må fylkeskommunen finne penger og gode løsninger på veien på sikt, sier Nygård.

– Forstår at det er en stor utgift

Stengningen har medført at turister har avbestilt planlagte turer til Norge og Trollstigen i år.

Lokalt har Trollstigen Drift permittert 40 ansatte, mens meldinger om avlyste bookinger strømmer inn. Lokale- og regionale næringsinteresser har påpekt at stengningen har ringvirkninger for Norge som reiselivsdestinasjon.

Trollstigen er en viktig vei for reiselivet og danner grunnlaget for mange serveringssteder og annet lokalt næringsliv, påpeker Sande.

– Vi forstår at dette er en stor utgift for fylkeskommunene og at kravet om store utgifter kom brått på, sier kommunalministeren.

Rasutsatt vei

Veien har vært preget av ras i mange år. Allerede i 2018 kom det fram i en rapport at veistrekningen var mer utsatt for ras og steinsprang enn man tidligere hadde trodd. Og for to år siden måtte åpningen i mai utsettes til juni fordi det tok tid å rydde veien for steiner som følge av mange ras.

Samferdselsdepartementet har tidligere påpekt at Trollstigen er en fylkeskommunal vei, og at Møre og Romsdal i år har mottatt 127 millioner kroner til rassikring.

– Arbeidet vil ta måneder

Arbeidet med rastiltak vil ta rundt fire måneder, har fylkesveisjefen i Møre og Romsdal tidligere anslått overfor NRK. Først når det er gjort, kan fagfolk vurdere effekten.

Det er behov for strakstiltak for å hindre at stengningen også påvirker planlagte besøk neste år, understreker de to statsrådene.

I tillegg til arbeidet med umiddelbar rassikring og fjellrensking, jobber fagfolk med å få på plass en mer langsiktig løsning for å sikre Trollstigen.

(NTB)