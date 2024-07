Riv Nationaltheatret

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 3. juli

Statsbygg har lagt frem tre nye alternativer for bygging eller rehabilitering av Nationaltheatret. Det fikk tidligere skuespiller, teatersjef og kulturminister Ellen Horn til å utbryte at «prislappen er helt hinsides»

Det er den. Verre enn hinsides.

Alternativ én, som er å bygge et nytt Nationaltheater under bakken på Tullinløkka, som er et par minutter fra dagens teater, vil koste 9,75 milliarder kroner, og det kan stå ferdig om 18 år.

Det er hinsides. Både kostnader og byggetid.

I to alternativer tenker man seg rehabilitering av dagens teaterbygg og etablering av noen nye scener utenfor sentrum, og kanskje bruk av gamle Nasjonalgalleriet som ligger et ballkast unna dagens Nationaltheater, men byggetiden øker da til 20 år og kostnaden blir uansett nærmere 10 milliarder kroner.

Kan Stortinget bevilge det? Det blir hinsides dyre forestillinger og billettpriser.

Statsbygg har brukt 300 millioner kroner til utredninger, og allerede i 2006 mente man at Nationaltheatret måtte rehabiliteres. 18 år senere er intet gjort. Dagens bygg kaller Horn «en rønne».

Vi mener det er en vits å ha en byggetid på 18 år. Hva vet vi om fremtidens interesse og behov for teaterscener?

Kanskje man må tenke helt nytt. Rive «rønna» og bygge helt nytt over og under bakken på en av byens fineste tomter i Stortingsgaten. Gjerne i klassisk, vakker arkitektur.

Glem det gamle kulturbygget.

Alternativt kan man selge tomten og bruke pengene til et nytt Nationaltheater med mange scener litt utenfor sentrum.

Stortinget kan ikke akseptere 10 milliarder kroner og en byggetid på 18–20 år.

Begge deler må minst halveres.

Norsk kulturliv er viktig, men ett sted går grensen, etter 300 millioner til utredninger.

Tenk nytt.