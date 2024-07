Biden advarer mot farlig presedens etter høyesterettskjennelse

Mandagens høyesterettskjennelse slo fast at ekspresident Donald Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» gjort som president, bare de han har gjort som privatperson.

Nåværende president Joe Biden frykter at kjennelsen kan bidra til å skape «konger» i USA. Demokraten mener det praktisk talt gir presidenter ubegrenset makt.

– Denne nasjonen ble grunnlagt på prinsippet om at det ikke er noen konger. Hver og en av oss er like i henhold til loven, og ingen, absolutt ingen, er over loven, sa Biden i en tale natt til tirsdag.

Trump vil skrote New York-dom

På den andre siden jubler Republikanernes presidentkandidat for kjennelsen. Det tok ikke mange timene før han ønsket å dra nytte av den. Trump har nemlig bedt om at dommen i hysjpengesaken skal settes til side og viser til mandagens høyesterettskjennelse.

I et brev til dommer Juan M. Merchan ber Trumps forsvarere ham om å vurdere om kjennelsen spiller inn i saken, der Trump er kjent skyldig og venter på straffeutmåling. De ønsker blant annet at straffeutmålingen skal utsettes mens spørsmålet vurderes.

Forsvarerne hevder at kjennelsen fra høyesterett bekrefter et argument de har fremmet, nemlig at påtalemyndigheten ikke skulle hatt tilgang til noen beviser som de sier omhandlet offisielle handlinger.

Trump ble dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.