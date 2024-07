PST: Spionsiktet hadde direkte kontakt med kinesisk etterretning

PST pågrep mannen mandag da han kom tilbake til Norge etter et opphold i Kina. Tirsdag ble han varetektsfengslet i fire uker. Politiet frykter bevis skal gå tapt i etterforskningen mot ham.

Politiadvokat Thomas Blom i PST stilte villig opp på spørsmål fra pressen etter fengslingsmøtet, men ga få konkrete svar.

– Det er en omfattende etterforskning, og vi er helt i en innledende og svært sårbar fase. Det er det som begrunner at vi er nokså ordknappe nå og kommer ikke til å si så veldig mye, sa Blom på trappa utenfor Oslo tingrett.

Han betegner saken som den første av sitt slag i Norge.

Nekter straffskyld

Den siktede i 30-årene nekter straffskyld og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet, men Oslo tingrett mente det var skjellig grunn til å mistenke ham etter siktelsen om forsøk på grov spionasje.

Retten ga derfor PST medhold i kravet om varetekt i fire uker med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon de to første ukene. Mannen ble imidlertid ikke ilagt medieforbud.

– Sett hen til sakens karakter – forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet på vegne av kinesisk etterretning – mener retten det er stor sannsynlighet for at han vil bruke denne muligheten dersom han løslates nå, slår dommeren fast i kjennelsen.

Tiden framover skal politiet bruke til å sikre bevis fra flere digitale enheter som er sikret.

Med i Ap

Den siktede har vært framtredende i samfunnsdebatten og har verv i et lokallag i Oslo Arbeiderparti sammen med sentrale profiler i partiet, blant dem utenriksminister Espen Barth Eide.

– Saken er under etterforskning, og jeg har ikke noen kommentarer, sier leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen til NTB.

Overfor VG kommenterer Jacobsen mer utfyllende:

– Han har deltatt i dette partilaget i en tid, men ikke hatt noen fremtredende tillitsverv noe sted i Oslo Ap, sier han til VG.

– Ingen agent

PST mener at mannen hadde opplysninger som var tiltenkt kinesisk etterretning, men vil ikke gå nærmere inn på hvilke opplysninger det er snakk om. Han ble pågrepet på Oslo lufthavn etter en reise til Kina, hvor han tidligere har studert.

Siden pågripelsen mandag og fram til fengslingsmøtet hadde den siktede ikke forklart seg for PST. Da kjennelsen ble lest opp, tok mannen betenkningstid.

– Han nekter straffskyld og for å ha vært agent for Kina. Han begjærte seg løslatt i retten, og det blir naturlig at vi vurderer å anke kjennelsen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til NTB.