FT: – Høyesterett undergraver USAs demokrati

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratene har gått fullstendig av hengslene etter Høyesteretts beslutning om presidentens immunitet. Men det dommerne har gjort, er å sikre at hver statsmakt holder seg innenfor eget felt. Dette vil gjelde for både Joe Biden og Donald Trump, dersom han vinner.

Financial Times

For noen få uker siden ble Donald Trump kjent skyldig på 34 tiltalepunkter av en domstol i New York. Det grunnfestet prinsippet om at ingen står over loven, heller ikke en tidligere president. Mandagens kjennelse i USAs høyesterett undergraver det samme prinsippet. Samtidig undergraver kjennelsen USAs demokrati.

Die Welt

USAs høyesterett har satt Donald Trump i stand til å påberope seg vern mot straffeforfølging. Dermed har dommerne pulverisert en 250 år gammel grunnstein i amerikansk demokrati og amerikansk forfatning. Det har store konsekvenser for en eventuell annen periode med Trump.

Dagens Industri

Dagens Industri kunne tirsdag avsløre hvordan Patent- och registreringsverket løfter frem kurshavarerte småselskaper i innlegg på Facebook, LinkedIn og Instagram. Etaten skal ikke bruke statlige penger på å skjenke troverdighet til børsnoterte selskaper som bygger på håp om fremtidig inntjening.