Ingen kompensasjon til næringen etter stans i laksefiske

Langs elvene er det flere hoteller og gårder som vanligvis tar imot fiskere fra inn- og utland. De opplever nå avbestillinger fra gjester og dermed tapte inntekter, skriver E24.

Miljødirektoratet har stengt laksefisket i 33 elver sør for Nordland. De skal ta en ny vurdering av situasjonen 5. juli.

Venstre-leder Guri Melbye har stilt spørsmål til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) om «på hvilken måte vil regjeringen kompensere berørte aktører for bortfall av inntekter som følge av Miljødirektoratets vedtak».

– For alle praktiske formål ble laksefisket stengt med nærmest umiddelbar virkning, uten forutgående dialog og med mulig store økonomiske konsekvenser for grunneiere, reiselivsnæring og øvrig lokalt næringsliv, skriver hun i et skriftlig spørsmål til Eriksen.

Nå har klima- og miljøministeren svart.

– Det eksisterer per i dag ingen kompensasjonsordninger for bortfall av inntekter grunnet reguleringer av fisket, og regjeringen planlegger heller ikke å innføre en slik kompensasjonsordning, svarer han.

Terje Sørvik, som er valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, slår fast at det lokale næringslivet står i en veldig krevende situasjon.

– Jeg vil fortsette med å viderebringe innspill og forslag som kommer både fra næringsliv og lokale politikere til sentralt nivå, sier Sørvik.