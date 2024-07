Hizbollah-kommandant drept i israelsk angrep

Muhammad Nimah Nasser, også kjent under navnet Hajj Abu Nimah, ble drept i et israelsk angrep i Hosh-området, opplyser Hizbollah på sin offisielle Telegram-kanal.

Ifølge den libanesiske militsen var Nasser 58 år gammel, men de opplyser ikke hvordan han ble drept.

En sikkerhetskilde opplyser til AFP at Hizbollah-kommandanten hadde ansvaret for tre sektorer sør i Libanon og ble drept i et angrep mot en bil.

Den drepte Hizbollah-kommandanten skal ifølge Reuters ha hatt samme rang som Taleb Abdallah, en annen Hizbollah-leder som ble drept i juni.

En av Reuters' sikkerhetskilder sa den gang at Abdallah var det viktigste Hizbollah-medlemmet som hadde blitt drept siden Hamas angrep Israel 7. oktober.

Hizbollah avfyrte onsdag kveld rundt 100 katjusha-raketter mot Nord-Israel og de syriske Golanhøydene som har vært okkupert av Israel siden 1967.

To bygninger ble ifølge den israelske hæren truffet i Zarit i Nord-Israel, men innbyggerne i området er evakuert, og det er ikke meldt om personskader.