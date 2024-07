To menn ble drept av skuddene, mens ti andre ble påført skuddskader eller andre fysiske skader.

Da hovedforhandlingene begynte, var det registrert 244 fornærmede, men det kom til flere underveis i rettssaken. Da saken ble avsluttet, hadde 312 personer status som fornærmet. Samtlige fornærmede fremmet krav om oppreisningserstatning fra Matapour.

Fire grupper fornærmede

De fornærmede er delt inn i ulike grupper, der bistandsadvokatene har bedt oppreisning. Summene spenner fra 350.000 kroner til 550.000 kroner.

De høyeste oppreisningskravene gjaldt de ti som fikk skuddskader eller andre fysiske skader i angrepet. Koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin la også ned krav om oppreising til de dreptes etterlatte på en halv million kroner hver.

En annen gruppe gjaldt de ni som utsatte seg selv for fare da de deltok i å overmanne Matapour. Den største gruppen fornærmede var personer som var i området, men som ikke ble fysisk skadet.

Fysiske og psykiske skader

Skadene de fornærmede ble påført, omfatter både fysiske og psykiske skader – som settes direkte i sammenheng med skyteangrepet. Oppreisning er en «plaster på såret»-erstatning til de fornærmede etter det de har blitt utsatt for.

De fornærmede la ned krav om over 112 millioner kroner for fysiske eller psykiske skader de ble påført. NRK skriver at Matapour må betale 111,9 millioner kroner til de fornærmede. Andre medier oppgir ikke den summen.