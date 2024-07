Altinn ble Halvtinn

Advokat Hans Olav Hemnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Det er alltid spennende å arbeide med utfordrende saker innen skatterett. Men i jobben er det også mer prosaiske utfordringer som møter oss. Rapportering og kommunikasjon med Skatteetaten kan ofte falle under denne kategorien. Dette gjelder både for personer og bedrifter, så vel som for rådgivere som utfører oppgaver på deres vegne.

På Skatteetatens hjemmeside kan man for eksempel rapportere merverdiavgift. Her kan man også velge engelsk som språk. Det er fint for utenlandske kunder som rapporterer selv, og for rådgivere som rapporterer og som skal kommunisere dette med kunder. Når det kommer til betaling, kommer betalingskortet i Altinn. Det er på norsk, selv om man har valgt engelsk som kommunikasjonsformen fra det offentlige, via Enhetsregisteret. Dermed får man en ekstra runde med kunden for å forklare hva, hvor og hvordan det skal betales.

Full rapporteringsplikt

Ved lønnsrapportering og såkalt A-melding til Skatteetaten, NAV og SSB er det også utfordringer. Selv om det er opplagt at hverken de ansatte eller selskapet blir skattepliktige til Norge på grunn av skatteavtalene, er det full rapporteringsplikt. De ansatte må på ID-kontroll hos Skatteetaten, og skal man unngå krav om skattetrekk i Norge er det en rekke andre krav som må være oppfylt. Selskapet må være registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret for at en i det hele tatt skal kunne komme i gang med å oppfylle kravene fra myndighetene.