Rassikring av Trollstigen vedtatt – usikkert når veien kan åpnes igjen

1. juli ble det klart at staten bidrar med 40 millioner til utbedring av Trollstigen, men fylkeskommunen har antatt at strakstiltak vil koste ti millioner kroner mer. Nå tar fylkeskommunen selv denne andelen, opplyser de i en pressemelding.

Turistvegen har vært stengt på grunn av høy risiko for ras. 20. juni ble det klart at strekningen skal holdes stengt ut året.

Tiltakene som nå skal settes i gang, har som mål å få åpnet veien helt eller delvis, men når dette blir mulig, er ikke klart ennå.

Engasjementet for å få på plass rassikring har vært stort. I etterkant av stengingen ble det opprettet et opprop for å starte sikringen så rask som mulig.

Fylkesordfører Anders Riise (H) er glad for at det ble en løsning til slutt.

– Det er utrolig å se at vi har klart å få på plass finansiering av dette viktige skredsikringsprosjektet på så kort tid, sier Riise.