Biden fortsetter valgkampen mens presset øker

Men Murphy mener presidenten må gjøre mer for å forsikre velgere.

– Hvis han ikke kan gjøre det, så må han selvfølgelig ta en avgjørelse om hva som er best for landet.

Schiff tror på Harris

Demokraten Adam Schiff sier han tror partifelle og visepresident Kamala Harris kunne vunnet overveldende over Trump, dersom hun hadde stilt til valg.

– Jeg tror Kamala Harris veldig godt kunne vinne overveldende, men før vi tar en avgjørelse om hvem andre det skal være, må presidenten ta en avgjørelse om det er ham, sier den demokratiske representanten Adam Schiff til NBC News søndag.

Videre sier han at sittende president Joe Biden enten må vinne, eller gi pinnen videre til noen som kan vinne.

Det har den siste tiden vært mye snakk om hvorvidt Biden er i stand til å inneha rollen som president lenger, og han har fått spørsmål om det er på tide å gi seg.

– Hvis Herren den allmektige kommer ned og ber meg om det, kommer jeg kanskje til å gjøre det, svarte Biden da han fikk spørsmålet i et intervju fredag.

Schiff har sittet i Representantenes hus fra California helt siden 2001 og har blant annet ledet kammerets etterretningskomité.

Guvernør tror på rask avgjørelse

Hawaii-guvernør Josh Green står fortsatt ved Bidens side, men han sier en avgjørelse om hvorvidt presidenten blir værende i valgkampen, kan komme innen noen dager.

Han tror Biden – hvis han bestemmer seg for å ikke stille til gjenvalg – vil peke på visepresident Harris som sin erstatter.

– Jeg tror at presidenten forblir i valgkampen med mindre han føler at den ikke er mulig å vinne, eller at han føler at han må høre på andre stemmer i sin indre krets som sier at han ikke skal stille. Hvis presidenten hadde følt at han ikke var klar for det, vil han trekke seg, sier Hawaii-guvernøren, som har kjent Biden-familien i årevis siden konas onkel delte rom med Biden på college.

– Vi kommer trolig til å få vite i løpet av de neste dagene hva presidenten tenker om dette, fortsetter Green.