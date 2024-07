WSJ: – Donald Trump har seilt opp som favoritt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Bidens mentale forfall og turbulensen hos Demokratene har skapt en dynamikk der Donald Trump har seilt opp som favoritt. Trump kan styrke sin egen kampanje ved å utstråle stabilitet og ro. Mange vil mene at det er umulig for ham, og muligens har de rett.

Financial Times

Reformisten Masoud Pezeshkian ble valgt til president i Iran etter et valg som ble jevnere enn ventet. Resultatet viser at et flertall av iranerne ønsker et samfunn uten ekstremisme, økonomisk kaos og isolasjon fra omverdenen. Valget er en stille protest mot landets illegitime styre.

Die Welt

Fem år trengte Labour på å omstille seg til å bli et styringsdyktig regjeringsalternativ under Keir Starmer. Under Jeremy Corbyn var det et sosialistisk protestparti med antisemittiske tendenser. I samme periode har De konservative kollapset fullstendig.

Dagens Industri

Halvparten av Sveriges og Norges gods går på Malmbanen fra Luleå til Narvik. Men enkeltsporet er fullstappet med godstog, og tilstanden er ikke tilfredsstillende. Nå må regjeringen, Trafikverket og gruve- og stålselskapene enes om hvordan de skal finansiere dobbeltspor mellom Boden og Luleå.