Klart for laksefiskedom fra Miljødirektoratet

Flere alternativer har vært oppe til vurdering for Miljødirektoratet når de skal komme med sin endelige konklusjon.

33 av de største lakseelvene i Sør-Norge ble stengt for fiske i slutten av juni etter rapporter om lite laks i år.

– Det generelle inntrykket er at innsiget av mellom- og storlaks er svakt sør for Nordland. Her peker nesten alle fangstrapporter og tellinger mot et lavt innsig så langt, heter det i en statusrapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Denne statusrapporten blir viktig når Miljødirektoratet skal fatte sin avgjørelse.

Kan stenge flere elver

Alternativene som vurderes, er om alle de 33 elvene fortsatt skal være stengt, om noen av dem skal åpnes for fiske, eller om enda flere skal stenges.

Flere av grunneierne har gått hardt ut mot den brå stengingen av lakseelvene. De taper store penger på det kansellerte laksefisket. Til NRK fortalte John Olav Oldren i Verdalselva fellesforvaltning at de ikke hadde noen forståelse for beslutningen.

– Alle elvene er rystet. Vi skjønner ikke hvorfor vi ikke har fått være med på dialog med miljødirektoratet, sa Oldren til kanalen.

Mindre bekymret for fisket i nord

Statusrapporten fra Nina gir mindre grunn til bekymring for grunneierne lenger nord i landet.

– Det ser bedre ut i Troms og Vest-Finnmark enn andre deler av landet, mens i Varangerfjorden er det så langt tegn som tyder på vesentlig mindre laks enn tidligere, heter det i rapporten.

Det lavere innsiget i Sør-Norge kan skyldes flere faktorer, blant annet overfiske, klimaendringer, sykdom, forurensing eller tap av habitat.

(NTB)