Bidens lege sier presidenten bare har møtt nevrolog på årlig sjekk

Det er første gang at Bidens lege har uttalt seg etter debatten mellom Biden og Donald Trump 27. juni – en debatt som har satt fart i rykter og bekymringer om Bidens helsetilstand.

O'Connors uttalelse kom sent mandag kveld etter at Det hvite hus tidligere mandag avviste rykter som har oppstått i det siste om at Biden får behandling for Parkinsons sykdom.

Ryktene har oppstått etter meldinger om at en ekspert på sykdommen, nevrologen Kevin Cannard, ifølge Det hvite hus' visittbok har besøkt Det hvite hus åtte ganger.

Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre prøvde å avlive ryktene under mandagens pressebrifing.

– Har presidenten blitt behandlet for Parkinsons? Nei! Behandles han for Parkinsons? Nei! Tar han medisiner mot Parkinsons? Nei!, sa Jean-Pierre.

Bidens lege sier at Cannard har vært tilknyttet Det hvite hus' medisinske enhet som nevrolog siden 2012 og at han i denne perioden har gjennomført konsultasjoner for tusenvis av militært personell tilknyttet Det hvite hus. Som del av dette arbeidet pleier Cannard jevnlig å besøke Det hvite hus' medisinske enhet, står det i uttalelsen fra O'Connor.

(NTB)