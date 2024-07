Trump tror ikke Biden gir opp kampen om å bli president

Uttalelsen mandag er Trumps første etter debatten 27. juni – en debatt som utløste spekulasjoner rundt Bidens helsetilstand. Bekymringen har ført til at flere toppdemokrater har bedt Biden tre til side, noe 81-åringen sier ikke kommer på tale.

Hans tre år yngre politiske motstander ser ikke for seg at Biden følger oppfordringen. Biden har stort ego og nominasjonene i det demokratiske partiet er låst som følge av delegatene Biden har sikret seg i primærvalgene tidligere i år, uttaler Trump.

– Interessant nok har han mye makt, fordi han har delegatene bak seg. Som du vet, så er det slik at når man har delegater, med mindre han selv sier «jeg gir meg», så kan de ikke gjøre noe for å kaste ham ut, annet enn å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, sier Trump i et intervju med Sean Hannity hos Fox News.

Det 25. grunnlovstillegget slår fast at visepresidenten og medlemmer i administrasjonen kan erklære presidenten uegnet til å gjennomføre pliktene som president, ved å overføre presidentens oppgaver til visepresidenten. Det er ingen indikasjoner på at visepresident Kamala Harris eller toppdemokrater har vurdert dette.

– Han har et ego, og han vil ikke gi opp. Han ønsker ikke å gjøre det. Slik det ser ut for meg vil han fortsette, sier Trump.

(NTB)