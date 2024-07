Die Welt: Strategien for deeskalering i Ukraina er feilslått

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Joe Biden skal ha fortalt en gruppe demokratiske guvernører at han trenger mer søvn og mindre jobb. Biden kan få begge deler ved å si nei til gjenvalg, med alt det medfører av møter og reiser. Så langt vil ikke presidenten vurdere det, men hver dag blir nye demokrater overbevist om at han bør trekke seg.

Financial Times

I over et tiår har produktiviteten i britisk økonomi vokst minimalt. Derfor er Labours løfter om økonomisk vekst mindre viktig enn planen for å levere. En nøkkelkomponent er å forstå hvordan myndighetene kan stimulere til investering.

Die Welt

Russlands feige angrep på det største barnesykehuset i Ukraina har krevd 38 dødsofre og 200 skadede. Det viser at Moskva ikke skyr noen form for barbari: Både mord, tortur, massevoldtekter og systematisk mishandling av krigsfanger inngår i katalogen av russiske krigsforbrytelser. Vestens strategi for deeskalering er fullstendig feilslått.

Dagens Industri

Beskrivelser av vesteuropeisk politikk har i stor grad handlet om populistenes fremmarsj. Den store bakenforliggende trenden er imidlertid de etablerte maktpartienes sammenbrudd, nå senest bekreftet i det franske parlamentsvalget.