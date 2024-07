Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Joe Biden ringer den ene vennen etter den andre for å be om offentlig støtte til sitt kandidatur. Følg nøye med på hvem som følger presidentens oppfordring. Mens moderate kandidater i vippestater tier, kommer det støtte fra Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders og andre helter på venstresiden. De håper antagelig at støtteerklæringene skal munne ut i verv og innflytelse de kommende fem årene.

Financial Times

Russlands rakettangrep på et barnesykehus i Kyiv har skapt et brutalt bakteppe for Natos 75-årsjubileum. Europa står overfor sin mest alvorlige trussel siden alliansen ble dannet i 1949, men resultatene fra jubileumskonferansen imponerer de færreste.

Die Welt

På grunn av de geopolitiske maktforskyvningene i vår tid trengs det en mer slagkraftig forsvarsallianse. Tyskland må stå i spissen for et slikt Nato 2.0. Det finnes det grunner for som ikke lar seg bortforklare.

Dagens Industri

Elbilrevolusjonen i Vesten vakler. Dårlige erfaringer med for kort rekkevidde og mangel på ladestasjoner gjør at folk bytter tilbake til hybrid eller vanlige biler. De store bilutleiefirmaene i USA selger sine elbiler fordi ingen leier dem.