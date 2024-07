Esa tar Norge til Efta-domstolen på grunn av eierskapsbegrensninger i bank og forsikring

Begge sakene er knyttet til nasjonale lover og forvaltningspraksis om spredt eierskap som i de fleste tilfeller hindrer aksjonærer i å eie eller erverve mer enn 20 til 25 prosent av aksjene i et finansforetak, opplyser Esa i en pressemelding.

EØS-regelverket skal sørge for like konkurransevilkår.

Den første saken følger opp en dom fra 2016. Da bemerket Efta-domstolen at det trolig finnes mindre restriktive tiltak som er like effektive for å nå de bakenforliggende målene med dagens eierskapsbegrensninger.

– Til tross for Efta-domstolens avgjørelse har eierskapsbegrensningene forblitt på plass, skriver Esa i pressemeldingen.

Saken dreier seg om tilfeller hvor konsesjoner utstedes. Den andre saken gjelder tilfeller der en aktør ønsker å kjøpe seg opp eller inn i en bank eller forsikringsselskap slik at eierandelen overstiger 25 prosent.

(NTB)