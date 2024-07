– Vi har en ambisjon om å lansere en løsning innen utgangen av 2024, sier sjef i Vipps MobilePay Rune Garborg i en pressemelding.

DNB har lenge ment at Apple har forhindret konkurranse og innovasjon når de har nektet andre å bruke teknologien for mobilbetaling.

Torsdag ble Apple enige med EU-kommisjonen om at tæppe-teknologien skal åpnes for tredjeparter. Det gjør Apple i bytte mot at en rekke etterforskninger stanses.

– At Apple åpner for andre mobile lommebøker, er veldig gode nyheter for forbrukere, bedrifter og innovasjon. Dette er en kamp vi har kjempet lenge, og vi ser fram til å konkurrere på like vilkår med Apple på mobilbetalinger, sier Garborg.

DNB-eide Vipps og Apple Pay er konkurrenter på mobilbetalingsmarkedet. Da DNB kjøpte opp Sbanken, mistet Sbankens kunder muligheten til å bruke Apple Pay, til stor frustrasjon for mange.

Over halvparten av norske mobilbrukere har Iphone.

(NTB)