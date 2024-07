DNB kompenserer 4200 kunder

Til sammen får de 9,6 millioner kroner – i snitt 2300 kroner hver, skriver Dagens Næringsliv.

DNB har erkjent at de ikke klarte å etterkomme kravet om maksimalt ti dagers flytteprosess.

– Tidligere opplevde vi at det ukentlig var omkring 200 personer som ville bytte bank og bytte bort oss som fondstilbyder. Det klarte vi å håndtere helt fint, men da antallet plutselig spratt opp til 2000 per uke, da stoppet ting opp, sier konserndirektør Håkon E. Hansen for formuesforvaltning til avisen.

Han sier at det ikke bare var DNBs feil at det tok lang tid. Banken var i mange tilfeller avhengig av at andre fondstilbydere kunne håndtere kundenes ønsker kjapt.

(NTB)