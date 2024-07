– Vi vil at alle kundene våre skal kunne betale med mobilen på en enkel og trygg måte. Derfor er vi veldig glade for å jobbe med Apple slik at vi snart kan tilby kundene våre å betale sømløst i butikk og på nett med Apple Pay, sier Maria Løvold, konserndirektør for personmarkedet i DNB, i en pressemelding.

Torsdag ble det kjent at Apple var blitt enige med EU om å åpne tæppeteknologien som brukes til Apple Pay for konkurrenter og tredjeparter. I bytte mot dette gikk EU med på å stanse flere etterforskninger av tech-giganten.

DNB jobber nå med den tekniske integrasjonen slik at DNBs kunder skal kunne betale med Iphone og Apple Watch i butikken, samt med disse og andre Apple-produkter på internett. Da DNB kjøpte opp Sbanken mistet sistnevntes kunder også muligheten til å bruke Apple Pay, noe som førte til stor frustrasjon for mange.

Vipps, der DNB er største eier, varslet lignende planer allerede torsdag.

(NTB)