EU mener X bryter digitallov og villeder brukerne

EU-kommisjonen viser blant annet til at Xs verifiseringssystem for brukere, den blå haken ved siden av profiler, kan misbrukes av motiverte og ondsinnede aktører ettersom hvem som helst kan kjøpe statusen.

Før betydde en blå hake pålitelige kilder til informasjon, sier EU-kommissær for det indre marked, Thierry Breton.

– Nå med X er vårt foreløpige syn at de lurer brukerne, sier han.

– X har nå rett til å forsvare seg, men hvis vårt syn på saken blir bekreftet kommer vi til å ilegge bøter og kreve betydelige endringer, legger han til.

Strid om verifiseringsverktøy

Da X het Twitter ble blå hakesymboler kun gitt til brukerkontorer til framtredende offentlige personer og selskaper etter at Twitter hadde verifisert identiteten til vedkommende.

Musk, som kjøpte teknologigiganten i 2022, bestemte seg imidlertid for å tillate blå hakesymboler for alle som kjøper et abonnement, noe som har ført til forvirring da ikke-verifiserte falske kontoer kan se ekte ut.

X har foreløpig ikke kommentert saken, men da Breton kunngjorde kommisjonens avgjørelse i et innlegg på plattformen, svarte Musk kommissæren: «Hvordan vet vi at du er ekte?»

Risikerer gigantbøter

Under et sett av EU-lover kalt Digital Services Act (DSA), er sosiale medieplattformer med mer enn 45 millioner aktive brukere, slik som X, underlagt vidtrekkende regler for innholdsmoderering.

Brudd på reglene kan føre til store bøter. For enkelte selskaper kan denne boten være på opptil 6 prosent av den globale omsetningen. I unntakstilfeller, med en rettskjennelse, kan et selskap også midlertidig stenges.

Dette er første gang EU-kommisjonen offentliggjør foreløpige funn under DSA, som de har understreket ikke er endelige. X har nå mulighet til å sende et skriftlig svar for å forsvare seg.

