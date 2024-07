Spanske Lamine Yamal har tatt europamesterskapet i fotball med storm. Etter å ha curlet ballen inn i nettet mot Frankrike på tirsdag, ble den tekniske spanjolen, som til daglig spiller for F.C. Barcelona, tidenes yngste målscorer i mesterskapet.

Klausulen for å kjøpe 16-åringen?

Vanvittige 1 milliard dollar, eller 10,7 milliarder kroner, noe som er tidenes dyreste kjøpsklausul for en idrettsutøver.

Neymars salg fra Barcelona til Paris Saint Germain tilbake i 2017 ble tidenes dyreste aktiverte kjøpsklausul da den franske klubben punget ut 262 millioner dollar, eller 2,8 milliarder kroner, for brasilianeren.

Avslått bud over 2,14 milliarder kroner

På spørsmål om Yamals kjøpsklausul noen gang vil kunne aktiveres, svarer sports- og økonomiprofessor, Victor Matheson, ikke overraskende at «trolig ikke.»

– Han kan bli den neste Messi, som var spektakulær allerede da han var 17, eller Pele, som debuterte i VM som 17-åring, eller kan han ende opp som Freddy Adu, sa professoren til MarketWatch.

Adu var sett på som den neste store fotballstjernen da han som 14-åring ble den yngste profesjonelle idrettsutøveren i USA noensinne, men endte opp med å ikke nå de største ligaene.

– Enten så har du denne spektakulære spilleren som kan fortsette å utvikle seg i Barcelona, eller så har du en verdifull spiller du kan cashe inn på, sa Matheson.

Ifølge Forbes skal Barcelona-president Joan Laporta uttalt at klubben har avslått en rekke bud på over 200 millioner dollar, eller 2,14 milliarder kroner, for unggutten.

Spania møter England i finalen i Europamesterskapet søndag 14. juli, klokken 21.