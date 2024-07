Bidens valgkampstab omtaler J.D. Vance som ekstremist

MAGA er forkortelsen for Trumps slagord «make America great again».

Mandag kveld kunngjorde Trump at senatoren J.D. Vance blir hans visepresidentkandidat og makker i valgkampen.

– Vance er en fornekter av 2020-valget, uttaler Bidens valgkampmedarbeidere.

Videre sier de at Vance støtter et nasjonalt abortforbud og at han stemte imot tilgang på assistert befruktning.

– Vance snakker høylytt om arbeidsfolk. Men nå ønsker han og Trump å øke skattene for middelklassefamilier og jobbe for skatteletter for de rike, heter det.

(©NTB)