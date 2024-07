Over halvparten pusser opp boligen før salg

På landsbasis viser en undersøkelse at 42,6 prosent av de spurte solgte boligen som den var uten å gjennomføre noen form for oppussing.

Men 34,3 prosent utførte mindre kosmetiske endringer, og 18,8 prosent gjennomførte en betydelig oppussing før salget. Totalt sett betyr dette at over halvparten foretar en eller annen form for oppussing før de selger boligen.

Undersøkelsen viser også at 38,1 prosent begrunner oppussingen med at de ønsker å øke boligens verdi, mens 39,5 prosent ønsket å gjøre boligen mer attraktiv.

Blant de yngste (18-29 år) gjennomførte 30,8 prosent en betydelig oppussing før salg, mens tilsvarende tall for de eldste (65+) er 14,7 prosent. Samtidig er det de eldre som i størst grad selger boligen som den er.

Undersøkelsen er gjennomført av InFact for Aktiv Eiendomsmegling.

