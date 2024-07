Mann som hevder han oppfant bitcoin skal etterforskes for å lyve om at han oppfant bitcoin

En dommer i High Court of Justice i London – en domstol som er førsteinstans for sivile saker i England og Wales – har bedt riksadvokaten etterforske Craig Wright for mened. Dommer James Mellor mener Wright har kommet med «utstrakte og gjentatte løgner» for å støtte opp om påstanden sin.

Australieren har lenge hevdet at han sto bak en utredning i 2008 som endte opp med å bli grunnlaget for bitcoin – under dekknavnet «Satoshi Nakamoto». I en kjennelse i mars skrev imidlertid Mellor at det fantes «overveldende bevis» for at det ikke var Wright som gjemte seg bak dekknavnet. Organisasjonen Crypto Open Patent Alliance stevnet Wright for retten fordi han hadde truet med å saksøke andre bitcoinutviklere.

Tirsdag skrev Mellor i en kjennelse at han sender saken videre til Storbritannias riksadvokat, som skal vurdere om Wright skal siktes for mened. Dommeren mener australieren har løyet under ed.

