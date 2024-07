Rekordhøy pris på gull

På det meste var prisen på en unse gull 2459 dollar. Det tilsvarer over 860.000 kroner per kilo. Den tidligere rekorden fra mai var på 2260 dollar per unse.

Det edle metallet ses både på som en sikker investering og et vern mot inflasjonen. Det er særlig fordi gull finnes i en bestemt mengde, men man kan alltid trykke opp flere pengesedler, skriver E24.

I tillegg knyttes den rekordhøye prisen til økt håp om et rentekutt fra den amerikanske sentralbanken, ifølge Bloomberg.

Inflasjonen i USA falt til 3 prosent i juni etter at den lå på 3,3 prosent måneden før.

(©NTB)