Die Welt: – Plutselig er Demokratene det splittede partiet

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

En visepresident må kunne tre inn i presidentjobben på et øyeblikks varsel. J. D. Vance er intelligent og klarte seg under tøffe oppvekstvilkår. Det sier noe om arbeidsmoralen hans. Men senatoren fikk sitt første verv som folkevalgt i 2023. Manglende erfaring var et argument for Republikanerne da Barack Obama ville bli president.

Financial Times

Sveits har lenge vært ensbetydende med finansiell stabilitet. Det har gjort landet til en trygg havn for internasjonale banker og rike enkeltpersoner. Men de seneste årene har tvilen begynt å spre seg. Kollapsen av Credit Suisse var for eksempel ytterst pinlig, og den har reist spørsmål ved robustheten til landets finansmyndigheter.

Die Welt

Etter skuddene i Pennsylvania står Republikanerne samlet bak Donald Trump som presidentkandidat. Plutselig er det Demokratene som er det splittede partiet, siden støttespillerne er uenige om Joe Bidens fremtid.

Dagens Industri

Det er nærmest ubegripelig at Joe Biden etterstreber en reprise på 2020-valget, for denne gangen har han betydelig større risiko for å tape. Attentatforsøket på Donald Trump bare øker behovet for å finne en annen kandidat.