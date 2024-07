Mer eller mindre penger i statskassen?

Gjestekommentar: Finn Backer-Grøndahl, advokat og partner i Thommessen

Finn Backer-Grøndahl Foto: Thommesen

I en artikkel i Aftenposten for cirka en uke siden, stilte helseminister Jan Christian Vestre med både tusj og flippover for å vise hvordan landets milliardærer kunne spare enda mer i skatt enn Høyre har regnet seg frem til, dersom formuesskatt på arbeidende kapital fjernes. Høyre har ifølge artikkelen regnet seg frem til et bortfall av skatteinntekter på cirka 21,4 milliarder kroner, mens Vestre forklarte milliardærene hvordan de kunne spare enda mer, hele 35,4 milliarder kroner. Den enkle metoden var å flytte kapital investert i eiendom og bankinnskudd, inn i formue som betegnes som arbeidende kapital, for eksempel indeksfond eller aksjer.

Hvis man først mener at arbeidende kapital er positivt for samfunnet, og derfor burde unntas fra formuesskatt, så er det vel også positivt om den kapitalen som ikke «arbeider» til samfunnets beste, settes i arbeid. Vestre gir inntrykk av at det er uønskelig skatteplanlegging som tapper statskassen, men det blir for enkelt. Noe av poenget med å unnta arbeidende kapital fra formuesskatt, er jo at kapitalen skal bidra til samfunnets beste ved å skape arbeidsplasser. Dersom han tenker på at man kan flytte eiendom som primært brukes privat inn i et aksjeselskap, er skattereglene allerede i dag sånn at skatteregningen kommer til å bli enda høyere enn formuesskatten. Vestre sin kritikk fremstår ikke veldig overbevisende.

Verdsettes forskjellig

Det er også sånn at ulike eiendeler verdsettes svært forskjeller ved beregningen av formuesskatt etter dagens regler. Det gjør at mange allerede tilpasser seg ved å flytte kapital fra eiendeler som verdsettes høyt, til eiendeler som verdsettes lavt. Et eksempel som regjeringen kjenner godt er at man for eksempel kan flytte kapital fra vanlig boligeiendom eller bankinnskudd til en verdifull gård. Da blir formuesskatten nesten borte, til skade for statskassen. Det er omtrent like effektivt som å flytte til utlandet. At folk flytter kapital fra noen eiendeler til andre, som følge av politikernes favorisering av enkelte eiendeler, er derfor ikke noe nytt og uønsket fenomen. Det er tvert imot hele poenget med å gi insentiver.Svekker statskassen?