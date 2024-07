Dommen mot ham ventes å komme klokken 14 fredag. Dommerne har nå trukket seg tilbake for å overveie påstanden, sier en talsperson for domstolen til AFP.

Den 32 år gamle amerikaneren ble pågrepet i mars i fjor under en reportasjereise, anklaget for å ha innhentet hemmeligstemplet informasjon om den russiske stridsvognprodusenten Uralvagonzavod. Påtalemyndigheten mener Gershkovich handlet på oppdrag fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA

Han nektet straffskyld i retten, melder nyhetsbyrået Ria. Også amerikanske myndigheter, familien hans og Wall Street Journal sier at påstandene er grunnløse.

Rettsmøtene har pågått bak lukkede dører i et rettslokale i Jekaterinburg i Uralfjellene. Ifølge talspersonen blir dørene åpnet for journalister når dommen skal kunngjøres.

Sannsynligheten for at den amerikanske journalisten blir frikjent er heller lav, 99 prosent av tiltalte i russiske rettssaker blir dømt. Russland har antydet at de er åpne for en fangeutveksling etter en dom.

(NTB)