DI: – Hyklersk språkbruk på Putin-nivå

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vår journalist Evan Gershkovich er dømt til 16 år i straffekoloni for spionasje i Russland. Dommen ble avsagt uten bevis, og forbrytelsen var at han fortalte sannheten om hva han så.

Financial Times

Uten import av elbiler fra Kina vil avkarbonisering ta mer tid og koste mer, hvis den i det hele tatt kan oppnås. Vestlige ledere må velge mellom klimamål og proteksjonisme, og da bør proteksjonismen vike.

Die Welt

20. juli var det 80 år siden attentatforsøket på Adolf Hitler. Minnet om dem som kjempet mot Det tredje riket preget etterkrigstiden i Tyskland. Men det er godt at forsøket mislyktes, ellers ville en ny dolkestøtlegende ha preget de første årene av forbundsrepublikken.

Dagens Industri

I seg selv var det ikke feil at Ungarns statsminister Viktor Orbán møtte morderen Vladimir Putin i Moskva. Problemet er at reisen fant sted i største velbehag. Å kalle reisen et fredsoppdrag er hyklersk språkbruk, på et nivå som kun overgås av den russiske presidenten han møtte. Her møttes to venner, mens EU- og NATO-landene ble fremstilt som krigshissere.