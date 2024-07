80 år gamle Fredriksen regnes for å være verdens rikeste nordmann.

– Det er en stor glede, på vegne av havbyen Bergen, å være med å avduke stjernen, sa ordfører Marit Warnecke til de fremmøtte, skriver TV 2.

­­–­ Stor opplevelse

Hovedpersonen var selv til stede under avdukingen på Nøstet i Bergen.

– For meg er dette en stor opplevelse. Jeg er beæret over at Bergen har tenkt på en bondegutt, som jeg egentlig er, sa Fredriksen, som også takket Bergen og arrangørene.

Til TV 2 bekrefter Fredriksen at han trives i Bergen.

– Absolutt. Et sted jeg aldri har hatt problemer. Jeg er mer vestlending enn østlending nå.

Fredriksen vokste opp i Oslo, men har siden 2006 vært kypriotisk statsborger. Oppdrettsselskapet Mowi, som Fredriksen er største eier i, har hovedkontor i Bergen.

Også Bruce Springsteen mottar denne helgen en stjerne i «Bergen Walk of fame», skriver BA.

(NTB)