Barack Obama hyller Joe Biden – nevner ikke Kamala Harris

– Joe Biden har vært en av USAs viktigste presidenter, samt en nær venn og samarbeidspartner for meg. I dag er vi igjen blitt minnet på at han også er en patriot av høyeste rang, skriver han i en melding på Medium.

Obama – som hadde Biden som visepresident – nevner imidlertid ikke sistnevntes foretrukne erstatter, nåværende visepresident Kamala Harris. Istedenfor legger han vekt på at Det demokratiske partiet nå skal navigere i ukjent farvann, ettersom det er svært uvanlig at en presidentkandidat trekker seg så sent i prosessen.

– Jeg har den største tiltro til at lederne i vårt parti kan skape en prosess som fører til at det kommer fram en fantastisk kandidat, skriver han.

Nancy Pelosi, som var speaker i Representantenes hus i 2007–11 og 2019-23, roser Biden i en melding på X.

– Visjonene, verdiene og ledelsen som preger hans ettermæle gjør ham til en av de viktigste presidentene i amerikansk historie, skriver hun.

Tidligere i uka skal Pelosi ha bedt Biden om å trekke seg, noe han gjorde søndag kveld.