Die Welt: – Vance-forslag vil bety slutten på Ukraina

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



California er i ferd med å heve minimumslønnen ved fast food-kjedene til 20 dollar per time. Det vil prise tenåringer ut av markedet. I stedet for å få verdifull arbeidserfaring, vil de se på Tik Tok-videoer.

Die Welt



Republikanernes visepresidentkandidat J. D. Vance vil kutte støtten til Ukraina. Det vil bety slutten på Ukraina slik vi kjenner det i dag. Landet vil være tvunget til en diktatfred, med store avståelser av territorier i øst og sør. 10 millioner ukrainere kan bli flyktninger. Konsekvensen av forslagene fra Vance er at Europa må stå på egne ben.

Dagens Industri

Regjeringen har nå formelt slått fast at det ikke vil bli noe formuesregister. Beslutningen er den eneste riktige, men det er oppsiktsvekkende at planene for dette monsterregisteret kom så langt.