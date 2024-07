Secret Service-sjefen om Trump-attentatet: – Vi sviktet

– Vi sviktet, sa Secret Service-sjef Kimberly Cheatle i en høring i Kongressen mandag.

– Som direktør for USAs Secret Service tar jeg ansvaret for ethvert brudd på sikkerheten. Attentatet mot tidligere president Trump 13. juli er den mest alvorlige fiaskoen i Secret Service på flere tiår, fortsatte Cheatle.

Trump slapp fra attentatet med en mindre skade på øret, mens en frivillig på møtet ble drept. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Politikerne spør seg hvordan det var mulig for attentatmannen å komme innen skuddhold av ekspresidenten under folkemøtet i Butler i Pennsylvania, og flere krever at Cheatle trekker seg fra stillingen eller at president Joe Biden gir henne sparken.

Krever at hun sparkes

I høringen mandag gjorde republikaneren James Comer det klart at han mener hun må trekke seg, og at Secret Service er blitt et eksempel på inkompetanse. Men Cheatle avviser å gå av, og foreløpig støttes hun av både Biden og sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas.

Mandagens høring var første runde i Kongressens gransking av attentatet. Onsdag møter FBI-direktør Christopher Wray i en høring, og lederen for Representantenes hus Mike Johnson ventes i løpet de neste dagene å kunngjøre en tverrpolitisk komité som skal samordne granskingen.

Personalmangel

I høringen sa Cheatle at sikkerhetstiltakene rundt Trump hadde blitt skjerpet lenge før valgkampmøtet i Pennsylvania etter hvert som det ble registrert trusler. Men Secret Service har innrømmet at de avviste enkelte forespørsler fra republikanerne om økt sikkerhet rundt Trumps møter i årene før attentatet.

En kongresskomité sa i forrige uke at møtet i Butler ikke var tilstrekkelig sikret fordi Secret Service måtte sette inn personale både under Nato-møtet i Washington og et valgkampmøte med Jill Biden i Pittsburgh samtidig.

Cheatle sa i høringen at avdelingen som gir beskyttelse til førstedamen, har ansvaret for sikkerheten til 36 personer, i tillegg til utenlandske ledere på besøk, inkludert Israels statsminister Benjamin Netanyahu som besøker Washington denne uka.

Ble varslet om Crooks

Før skytingen mot Trump hadde flere politifolk lagt merke til at gjerningsmannen Thomas Matthew Crooks hadde sirkulert rundt i utkanten av møteområdet mens han målte avstanden til tribunen der Trump skulle tale, og vitner sa at de varslet politiet da de så at han klatret opp på taket av en lagerbygning før han løsnet skudd mot Trump.

Etterforskerne finner ikke noe klart ideologisk motiv for skytingen. Under undersøkelse av mobilen hans har de avdekket at han søkte både på Trump, Biden og andre tjenestemenn, og at han sjekket datoene for både Trump-møtet i Pennsylvania og Demokratenes landsmøte i august.

(NTB)