Utenriksministermøte i EU holdes i Brussel framfor Budapest

– Vi er nødt til å sende et signal selv om det bare er et symbolsk signal, sa Borrell på en pressekonferanse mandag etter et møte med EUs utenriksministre.

Borrells boikott av Budapest er et svar på den ungarske statsministeren Viktor Orbans såkalte fredsreise til Moskva for å få slutt på krigen i Ukraina etter at Ungarn overtok EUs rullerende formannskap fra juli.

Toppledere i EU har tatt avstand fra Orbans møter med Russlands president Vladimir Putin, Kinas president Xi Jinping og presidentkandidat i USA, Donald Trump, i Florida. De påpeker at Orban ikke har noe mandat fra EU til slike møter.

(©NTB)