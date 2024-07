Harris samlet inn over 80 millioner dollar på 24 timer

Beløpet er ny rekord for innsamling til en presidentkandidat. Det er det meste noen kandidat har samlet inn på 24 timer i årets valgkamp, og pengene kommer blant annet fra hundretusener av givere som gir til en valgkamp for første gang.

Republikanernes kandidat Donald Trump samlet inn rundt 50 millioner dollar i løpet av 24 timer etter at han ble dømt i hysjpengesaken i New York, og president Joe Biden meldte at han hadde fått inn 38 millioner dollar på fire dager etter sin miserable debattopptreden.

Harris kunngjorde at hun stiller som presidentkandidat for Demokratene etter at Biden søndag varslet at han trekker seg og pekte på henne som hans etterfølger som kandidat.

(©NTB)