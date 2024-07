Kamala Harris: – Stolt over å ha sikret bred støtte

Harris opplyste selv sent mandag kveld amerikansk tid at hun hadde sikret seg nok støtte.

– I kveld er jeg stolt over å ha sikret den brede støtte som trengs for å bli vårt partis kandidat. Jeg ser fram til å formelt akseptere nominasjonen snart, sier hun.

Da var det allerede klart i nyhetsbyrået APs opptelling at den nåværende visepresidenten hadde nok delegater bak seg. Tallet som ble oppgitt, var 2668. AP understreker at dette bare er en indikasjon på at hun har støtte fra over 1976 delegater, som er antallet hun trenger for å vinne.

Oversikten omtales uoffisiell, ettersom delegatene står fritt til å stemme på den kandidaten de vil når det formelle valget i partiet finner sted. Ingen andre kandidater nevnes av delegater som nyhetsbyrået har snakket med.

Demokratene samles til landsmøte i Chicago fra 19. august. Før det må eventuelle andre kandidater gjennom en virtuell avstemning, noe som i så fall er ventet å skje mellom 1. og 5. august.

En kilde i valgkampapparatet opplyser også til nyhetsbyrået Reuters at Harris nå er sikret flertall.

Under 100 dager til valget

Med under 100 dager igjen til valget virker Det demokratiske partiet til å samle seg bak Harris, og hun får oppgaven med å forsøke å slå Donald Trump 5. november. Harris var president Joe Bidens foretrukne kandidat da han trakk seg etter lengre tid med press søndag.

Etterpå har en rekke sentrale demokrater – blant dem Nancy Pelosi, tidligere leder for Representantenes hus i Kongressen, gitt henne sin støtte. De samme gjelder en rekke av dem som var ventet å bli hennes rivaler, blant dem guvernørene Gavin Newsom i California, Gretchen Whitmer i Michigan, Josh Shapiro i Pennsylvania og J.B. Pritzker i Illinois.

Etter Bidens kunngjøring har valgkamporganisasjonen samlet inn mer penger fra givere enn noen gang tidligere på ett døgn. 888.000 personer ga til sammen 81 millioner dollar, tilsvarende nærmere 900 millioner kroner.

Kampen for abort

Kampen for retten til abort blir en prioritert sak, varslet Harris da hun talte til staben i Wilmington i delstaten Delaware mandag.

Hun vedgikk at døgnet siden Joe Biden trakk seg som kandidat, hadde vært en berg-og-dalbane. Hvis hun blir valgt til USAs president, vil Harris styrke stillingen til den amerikanske middelklassen. Hun trekker også fram våpenkontroll og abortrettigheter.

– Om Kongressen vedtar en lov som gir tilbake reproduktive rettigheter, vil jeg som president undertegne den, sier hun.

Kamala Harris velger å beholde ledelsen for valgkampen også etter at Joe Biden trakk seg. Den ledes av Jen O'Malley Dillon og Julie Chávez Rodriguez.

Første uttalelse fra Biden

Joe Biden har vært i karantene hjemme i Rehoboth Beach med covid-19 siden i forrige uke. Han talte til valgkampmedarbeiderne via overføring mandag.

– Navnet på toppen av stemmeseddelen er endret, men oppdraget har ikke endret seg i det hele tatt, sa Biden i sin første offentlige opptreden siden han trakk seg som kandidat.

– Det var det rette å gjøre, sa han om avgjørelsen.

(NTB)