Akutt mangel på studentboliger: – Det haster med løsninger

Det mangler nær 14.000 studentboliger for å nå målet om at en av fem studenter skal kunne bo i en studentbolig, sier leder Kaja Ingdal Hovdenak av Norsk Studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding. Nå mener NSO at det haster å finne løsninger.

– Det burde ikke være for mye å be om en studiestart uten frykt for å mangle tak over hodet. Vi er bekymret for at boligmangel og dårlig studentøkonomi tvinger oss til å si fra oss studieplassen, sier hun.

Langt unna byggemål

Fra Hurdalsplattformen i 2021 uttalte regjeringen at de ville trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.

Tall fra samskipnadsrådet, som er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, viser at tilskuddet til nye hybelenheter bevilget av regjeringen var 1630 enheter i 2021 og 1650 enheter i 2022 og 2023. I årets statsbudsjett foreslo regjeringen også å tildele tilskudd for 1650 studentboliger.

Tilskuddet fra regjeringen legger grunnlaget for igangsetting av byggeprosjekter hos studentsamskipnadene. Ifølge tall for ferdigstilte prosjekter fra Samskipnadsrådet ble det ferdigstilt 857 nye hybelenheter i 2021, 1292 i 2022 og 752 i 2023.

– Tilskudd til studentboliger er et utdanningspolitisk verktøy som bidrar til å supplere det private markedet, sier styreleder Rita Hirsum Lystad i Samskipnadsrådet til NTB.

Ønsker bedre rammebetingelser

Lystad er klar på at de har som mål å bygge flere studentboliger, men de må ha bedre rammebetingelser for å få det til.