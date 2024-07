Secret Service-sjefen går av etter Trump-attentatet

Det skriver en rekke amerikanske medier tirsdag.

Cheatle går av dagen etter at hun møtte i en høring i Kongressen, hvor hun nok en gang erkjente at sikkerheten sviktet den dramatiske dagen.

– Som direktør for USAs Secret Service tar jeg ansvaret for ethvert brudd på sikkerheten. Attentatet mot tidligere president Trump 13. juli er den mest alvorlige fiaskoen i Secret Service på flere tiår, sa Cheatle i høringen.

Trump slapp fra attentatet med en mindre skade på øret, mens en person i publikum ble drept. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Politikerne har spurt seg hvordan det var mulig for attentatmannen å komme innen skuddhold av ekspresidenten under folkemøtet i Butler i Pennsylvania, og flere har krevd at Cheatle skulle trekke seg fra stillingen eller at president Joe Biden skulle gi henne sparken.

Få dager etter attentatet uttalte hun at attentatet var uakseptabelt, men at hun ikke hadde tenkt å trekke seg.

– Jeg er direktør for Secret Service, og jeg må sørge for at vi gjennomfører en gransking, og at vi gir våre folk de ressursene de trenger, sa Cheatle til ABC News.

Secret Service er en føderal livvakt- og sikkerhetstjeneste som blant annet har ansvaret for sittende og tidligere presidenter. President Joe Biden har også gitt ordre om vakthold rundt den uavhengige presidentkandidaten Robert Kennedy jr.

(NTB)